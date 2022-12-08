Спикер Путина заявил, что в Кремле не обсуждают «присоединение» новых территорий Украины в ходе войны, Россия нацелена на другие задачи «спецоперации», информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам Пескова, путинским войскам предстоит много работы по «освобождению» территорий соседней страны. Пресс-секретарь президента отметил, что в ряде «новых регионов России», есть «оккупированные территории, которые предстоит освободить».

Представитель Кремля добавил, что цель российской «СВО» якобы была защита жителей южных и восточных регионов Украины, результатом чего стали «референдумы» и аннексия территорий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, что ранее Песков высказался о выходе российских оккупантов с территории Запорожской атомной электростанции.