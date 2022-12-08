В интервью изданиям медиагруппы Funke и французской газете Ouest-France глава правительства Германии отметил, что Москва перестала угрожать применением ядерного оружия после того, как международное сообщество обозначило красную линию, информирует «НБН» со ссылкой на Spiegel.

По словам канцлера ФРГ, Европа по-прежнему готова говорить с Кремлем о контроле над вооружениями. Политик призвал Россию немедленно прекратить войну и вывести армию Путина с украинской территории.

Шольц добавил, что его страна уже смирилась с экономическими потерями и тратит больше финансов на оборону, чтобы в Европе сохранялся мирный порядок.

По его мнению, нет гарантии, что российские войска не нападут на другие государства и Германия делает все, чтобы не допустить войну между РФ и НАТО.

Отметим, что ранее Шольц пообещал передать для ВСУ больше зенитных самоходный установок Gepard. Также канцлер рассказал, как Берлин планирует усилить оборону Украины.