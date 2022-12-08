В интервью «24 каналу» представитель Офиса Зеленского отметил, что все должны понять, что война в Украине фактически закончится только тогда, когда страна-агрессор проиграет на нашей территории в полном объеме, информирует «НБН».

По словам Подоляка, 90% граждан Украины имеют консенсус в этом вопросе и войска Российской Федерации должны покинуть все территории нашего государства.

Советник главы ОПУ подчеркул, что нельзя соглашаться на переговорный процесс со страной-оккупантом, поскольку это не станет финалом войны, а началом другого этапа боевых действий.

Отметим, что аналитики Института изучения войны заявили, что Путин готовит российское общество к затяжной войне с Украиной.