В видеообращении в среду вечером, 7 декабря, президент Украины отметил, что для полного восстановления энергосистемы страны такой, какой она была до ракетного террора россиян, нужно время, информирует «НБН».

По словам Зеленского, сейчас полностью восстановить энергетическую систему невозможно. Глава государства заверил, что энергетика – постоянный вопрос, который обсуждается и на Ставке верховного главнокомандующего, и на уровне правительства.

Украинский лидер сообщил, что сегодня он провел совещание по стабилизации энергосистемы и защите электростанций. Президент заверил, что наши энергетики почти ежедневно увеличивают поставки электроэнергии.

Зеленский добавил, что в большнстве населенных пунктов действуют плановые отключения света. На сегодня больше всего отключают электрику в столице, Киевской области, Полтавской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Львовской и Закарпатской областях.

Глава государства поблагодарил всех энергетиков, ремонтников, местные власти, работников коммунальных предприятий и бизнес за то, что они делают все возможное, чтобы облегчить положение для украинцев.

Напомним, что ранее энергетики рассказали, когда по Украине откажутся от электроснабжения по графикам.