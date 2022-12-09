В интервью американскому изданию The Wall Street Journal дипломат рассказал, что украинское руководство пообещало Америке не применять оружие США для ударов по территории Российской Федерации, информирует «НБН».

Однако это обещание не касается Крымского полуострова, который является украинской территорией, временно захваченной российскими оккупантами. Глава МИД отметил, что нельзя ожидать от нашей страны воздержания, когда она ведет экзистенциальную войну.

«Украина не должна быть бесконечно жертвой», — подчеркнул Кулеба.

Руководитель дипломатического ведомства не считает правильным требовать от Украины соблюдать «красные линии», когда она защищает свои территории, и когда РФ делает все, что может технически себе позволить.

«Концептуально, морально и военно – неверно», — добавил министр.

Ранее Кулеба рассказал, какие два условия необходимы для завершения войны, и высказался о роли государств «Большой двадцатки» в этом процессе.