Галлямов отметил, что запрет для чиновников Кремля выезжать в командировки за границу показал самое слабое место во внутренней политике страны-агрессора – увеличение пропасти между элитами и простыми россиянами, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

«Дополнительный элемент в рамках общей логики закручивания гаек», — описал эксперт решение властей относительно поездок сотрудников АП за рубеж.

По словам Галлямова, запрет для кремлевских чиновников не стоит рассматривать как самостоятельное решение Кремля с какой-то целью, такой шаг российского руководства больше связан с самой логикой большого процесса.

На фоне новой волны мобилизации запрет на заграничные командировки для кремлевских чиновников призван показать равенство с другим народом и попытаться «прикрыть» слабое место во внутренной политике РФ – очевидную и растущую пропасть между элитами и простыми гражданами.

Ранее стало известно об инциденте в Администрации Путина, после которого поездки за рубеж разрешили только для женщин-сотрудниц АП.