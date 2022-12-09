Специалисты ISW в своем отчете напомнили, что представитель Кремля заявил о том, что «СВО» РФ якобы нацелена только на полный захват четырех областей Украины, информирует «НБН».

Американские аналитики убеждены, что Песков сделал хитрый маневр и на самом деле страна-агрессор готовится к затяжной войне с Украиной. Пресс-секретарь российского президента решил извлечь выгоду из стремления Запада к переговорам, заверив, что главная цель «спецоперации» — «защита жителей» восточных и южных украинских регионов.

Эксперты отметили, что заявления спикера Путина не соответствуют действительности. Представитель Кремля выдал себя, упомянув о «демилитаризации» и «денацификации», подтвердив, что Россия не изменила свои цели в войне.

В ISW добавили, что эта информационная операция страны-агрессора направлена на то, чтобы ввести в заблуждение Запад и заставить украинское руководство сесть за стол переговоров.

Ранее в вашингтонском Институте изучения войны проанализировали речь Путина на встрече с Советом по правам человека.