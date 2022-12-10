Как информирует «НБН» со ссылкой на Польское Радио, консультации запланированы на выходные, а очередная встреча должна состояться в ближайший понедельник, 12 декабря.

Среди причин недостигнутого согласия – наличие очень большого количества исключений, присутствующих в проекте девятого санкционного пакета. По словам посла Польши в Евросоюзе Анджея Садося, пока что переговорный процесс находится в тупике.

«Это происходит в под предлогом продовольственной безопасности», — отметил один из польских дипломатов. Еще один представитель этой страны пояснил, что среди аргументов – согласие разблокировать суды с зерном в портах. Но в то же время российская пропаганда распространяет ложь о том, что Евросоюз виноват в перебоях с поставками зерна.

В то же время в материале издания отмечается, что представители Венгрии настаивали на исключении правительства России из черного списка ЕС. Представители Швеции тоже озвучили свои претензии к списку санкций – там заступились за Роскомнадзор, который затягивает петли цензуры в РФ.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что США хотят ввести санкции против РФ и Китая.