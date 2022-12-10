Как информирует «НБН«, на своей странице в Facebook парламентарий сообщил, что члены комитета одобрили закон, предусматривающий запрет РПЦ в Украине, а не УПЦ МП.

Этот запрет не касается украинской церкви, которая непосредственно не подчиняется стране-агрессору.

«Большинство членов комитета глубоко убеждено, что в Украине на сегодняшний день отсутствует церковь или религиозная организация, которая представляла бы собой часть религиозных институтов страны-агрессора и убийцы, или управлялась бы оттуда. Иными словами, таких просто не существует», — пояснил депутат.

Кроме того, Потураев добавил, что представители комитета не рассматривают обнаруженные СБУ доказательства факта сотрудничества священнослужителей Московского патриархата с оккупантами «подтверждением коллаборационизма или предательства со стороны церкви».

«Мы рассчитываем, что высокопоставленные сотрудники и служители данных институтов просто не ознакомились в установленные сроки с содержанием пропаганды идеи «русского мира», — отметил нардеп.

Ранее в ГУР МОУ прокомментировали возможность обмена церковников УПЦ МП на украинских военнопленных.