Как сообщает «НБН«, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время интервью ряду зарубежных СМИ.

В том числе, высокопоставленный дипломат отметил, что Папа Римский не должен использовать аргумент: «Я пробую найти решение этой проблемы, в связи с чем не могу называть вещи своими именами и буду придерживаться нейтральной позиции в своих публичных комментариях», так как Киев не примет подобную риторику.

«Папа Франциск не может одинаково просить как российское, так и украинское правительство прекратить военные действия, так как складывается впечатление, что ответственны две стороны», — пояснил Кулеба.

Так, глава дипломатического ведомства назвал некорректной воскресную речь Папы Римского 2 октября, в которой глава Римско-католической церкви призвал российского правителя Владимира Путина прекратить военную агрессию, а украинского президента Владимира Зеленского он призвал к «открытости к серьезным предложениям мира».

Ранее Кулеба озвучил обещание Украины — США относительно применения американского оружия бойцами ВСУ.