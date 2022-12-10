Как информирует «НБН», в интервью NRK Йенс Столтенберг заявил, что он имеет опасения возможности расширения войны на территории Украины до «большой войны между Альянсом и путинскими войсками». В это же время он считает, что этого можно будет избежать.

Дословно из заявления Столтенберга:

«Я имею опасения, что война на территории Украинского государства выйдет из-под контроля. Она может перерасти в войну между Альянсом и Российской Федерацией. Однако также я убежден, что нам удастся избежать этого».

В это же время генсек НАТО подчеркнул, что силы Организации Североатлантического договора усилили собственное присутствие на восточном фланге. А Путин, по его словам, не может иметь сомнений в том, что Альянс готов защищать своих членов.

Важно отметить, что Столтенберг также озвучил самую важную задачу НАТО:

«Важнейшая задача Альянса – это предотвращение полномасштабной войны на территории Европы. Именно над этим мы работаем каждый день».

Ранее Столтенберг озвучил планы Российской Федерации по Украине на следующий год.