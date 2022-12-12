В спецвыпуске шоу Netflix «Мой следующий гость не нуждается в представлении» президент Украины отметил, что окончание войны — не замораживание конфликта, а полная деоккупация всех временно захваченных РФ территорий нашей страны, информирует «НБН».

По словам украинского лидера, никто не может дать точный ответ на вопрос, когда именно завершится война с Россией, и ему говорить об этом на всю страну очень ответственно.

«Потому что это главный вопрос. Ответ должен быть главным. Я не играю с такими вещами», — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что окончанием войны можно считать выход на международно признанные границы Украины, а не только прекращение боевых действий.

«Война не далеко, она повсюду, в каждом доме. Война закончится тогда, когда вся наша земля будет деоккупирована», — резюмировал президент.

Ранее Зеленский рассказал, что будет происходить в России и закончится ли война, если внезапно умрет Путин.