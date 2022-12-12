В интервью ARD министр иностранных рассказал, что в Украине не понимают, почему ФРГ колеблется в вопросе передачи танков Leopard 2, которые неоднократно запрашивал Киев, однако поставляет артиллерию для ВСУ, информирует «НБН».

«Мы не понимаем эту линию аргументации», — признался дипломат.

По словам Кулебы, если украинские защитники будут недостаточно вооружены, война с Россией затянется, что не выгодно не только нашей стране, но и западным партнерам.

Дипломат отметил, что Берлин пообещал Киеву дальнейшую военную помощь, однако это не касается боевых танков Leopard 2, которые неоднократно запрашивала украинская сторона. Глава МЗС отметил, что идет работа над тем, чтобы ФРГ приняла такое решение.

Кулеба добавил, что последние договоренности с Германией касаются прежде всего поставок Украине оборонных систем, таких, как современные IRIS-Т и ЗСУ Gepard.

Напомним, что ранее в Министерстве иностранных дел ФРГ объяснили, почему Берлин не может предоставить Украине ракетные комплексы Patriot.