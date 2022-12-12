Как сообщает «НБН«, недавно появилась информация, что США собираются списать 47 истребителей F-16 серий C и D, а также 48 истребителей F-15. По оценкам специалистов, подобное количество F-16 позволило бы украинской стороне укомплектовать четыре эскадрильи.

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Следует отметить, что F-16 стоит на вооружении в 25 странах.

Впрочем, страны Запада не спешат предоставлять Украине военные самолеты в ближайшей перспективе. Для этого существует не менее двух основных проблем.

Во-первых, необходима логистика снабжения. Ведь говорится не о простом переброске техники, а о создании соответствующих ремонтных баз на территории, например, Польши или других стран, учитывая возможности российской федерации по нанесению ракетных ударов.

Во-вторых, подготовка украинских пилотов на американских истребителях занимает некоторое время. Для обучения на этих машинах требовалось шесть месяцев.

То есть сейчас существует комплекс проблем, которые следует постепенно решать и не стоит искать «зраду».

Так, например, в июле в СМИ появилась информация, что Палата представителей Конгресса США одобрила финансирование подготовки украинских пилотов на американских истребителях, выделив на это 100 млн долларов.

В то же время, отмечу, что вместо американских F-15, F-16, скорее всего, западные страны-партнеры предоставят Украине МиГ-29 и запчасти для их ремонта. В настоящее время несколько стран рассматривают такую возможность.

Советские самолеты хоть и несколько устаревшие, но хорошо известные украинским военным летчикам, поэтому не нуждаются в обучении ни летного, ни ремонтно-технического персонала.

Сейчас у России есть значительное преимущество в авиации. Речь идет о преимуществе не только количественного, но и качественного. Украинские МиГ-29 — фронтовые истребители, легче многоцелевых Су-27. У них меньше узлов подвески ракет, более простая авионика и система управления огнем. Кроме того, Россия использует в конфликте с Украиной истребители Су-35 и Су-30СМ. Это – более новые версии Су-27, имеющие значительно лучшие характеристики.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Украине, безусловно, нужны самолеты. Без технологических самолетов, которые сегодня находятся в странах НАТО, особого широкого спектра вооружений, имеющих такие самолеты, как F-15, F-16, будет очень тяжело.

Также ранее мы писали о том, что РФ потеряла в Украине в 2 раза больше самолетов, чем за 10 лет войны в Афганистане