В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на RP, президент Польши отметил, что Российской Федерации могут гарантировать то что никогда не будут нападать на Россию, а также убивать простых россиян.

Так, когда во время совместного брифинга с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером Дуду попросили прокомментировать слова французского лидера Макрона о том, что Путину нужно предоставить гарантии безопасности, когда тот возвратиться за переговорный стол, он сказал:

«Что мы можем гарантировать Российской Федерации, так это то, что ни у кого нет ни малейшего намерения нападать на РФ, а также убивать простых граждан этой страны. Вот именно это мы можем гарантировать Путину. Мы не собираемся делать с Российской Федерацией то, что она делает со своими соседями. И я гарантирую это России».

Ранее гарантии безопасности для Российской Федерации озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.