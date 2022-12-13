Как информирует «НБН» со ссылкой на материал ZN.ua, глава оборонного комитета Бундестага Мари-Ангес Штрак-Циммерман рассказала, сколько уже было доставлено в Украину вооружения и какого именно.

ВСУ получат САУ Gepard.

Дословно из ее сообщения:

«В Украину было доставлено больше САУ. В частности, это двадцать четыре единицы. Кроме того, для помощи Вооруженным силам Украины мы передадим самоходные артиллерийские установки Gepard».

Она добавила, что сама лично выступает также и за отправку на территорию Украины танков Marder и Leopard. Хотя и в правительстве ФРГ данную инициативу по настоящее время не одобряют.

Штрак-Циммерман подчеркнула, что поставки данной техники сейчас просто необходимы. Более того, она «не видит больше причин, чтобы этого не делать».

Ранее мы уже писали о важной военной помощи для Украины от Германии.