Спикер кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отверг возможность вывода российских оккупационных сил с территории соседнего государства, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам пресс-секретаря главы Российской Федерации, не может быть и речи о том, что Москва может начать вывод армии Путина до конца текущего года.

Представитель Кремля заявил, что Киеву якобы «необходимо принимать те реалии, которые сложились за это время». Песков напомнил, что у России «появились новые субъекты» после проведения «референдумов» на временно захваченных территориях Украины.

«Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно», — заявил спикер российского президента.

Напомним, что аналитики вашингтонского Института изучения войны проанализировали заявления Пескова о целях войны против Украины. Американские эксперты заявили, что пресс-секретарь Путина сделал хитрый маневр.