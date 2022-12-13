Как информирует «НБН», во время своего выступления на Международной конференции «Солидарность с украинским народом», которая проходит сегодня, тринадцатого декабря в Париже, украинский лидер отметил, что наша страна выстояла против сотен ударов со стороны России разного рода интенсивности по энергетическим объектам Украины.

Зачем Путину блекаут в Украине?

Говоря о том, чего добивается своими массированными атаками Россия, Зеленский отметил:

«Уже прошли массированные ракетные удары в отношении нашей энергетики. Теперь начался стабильный террор дронами, которые России передал Иран. Кремль открыл против нас новый фронт, пытаясь спровоцировать гуманитарную катастрофу в масштабах всего нашего государства. Российской Федерации необходим блекаут в Украине, чтобы использовать это как будто бы поражение Европы, всего нашего демократического сопротивления. В ответ на все это нами был основан новый формат сотрудничества. Мы делаем все только ради украинцев, ради страны, против энергетического террора и блекаута».

Напомним, ранее Владимир Зеленкский рассказал, что будет, если Путин внезапно умрет.