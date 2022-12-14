Как информирует «НБН», об этом она сообщила в посте в социальной сети «Твиттер».

Дословно из обнародованного Бриджит Бринк сообщения:

«Беспилотные летательные аппараты сегодня утром в Киеве… Я знаю, что просыпаться от российских бомб стало весьма частым явлением, которые украинцы с храбростью и достоинством переживают по всей территории Украины. Но мы с вами. Еще больше помощи для вас уже в пути».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине до восьми систем противовоздушной обороны Patriot.