Российское пропагандистское агентство «РИА Новости» сообщило, что глава государства в этом году не собирается участвовать в хоккейном матче на Красной площади, информирует «НБН».

На эту новость отреагировал украинский народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Политик иронично отметил, что у кремлевского диктатора Владимира Путина, по всей видимости, депрессия и он не планирует покидать бункер.

Ранее стало известно о том, что впервые за 10 лет в РФ решили не проводить в конце года пресс-конференцию президента. Мероприятие всегда было утверждено в графике Путина, как чрезвычайно важное. В британской разведке предположили, почему Кремль отказался от такого события.