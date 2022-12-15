Российское посольство в США назвало провокационным шагом возможную передачу систем Patriot американской стороной для армии Украины. В дипломатическом ведомстве страны-агрессора предупредили, что такие действия Вашингтона могут привести к «непредсказуемым последствиям», информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

В посольстве РФ заявили, что поддержка Америкой Вооруженных сил Украины «укрепит чувство безнаказанности режима Зеленского» и «подтолкнет к новым преступлениям против мирных жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей».

Российские дипломаты назвали войну в Украине «конфликтом в постсоветской республике», в который США «втягиваются глубже» и без поставок ЗРК Patriot Киеву.

Ранее пригрозил уничтожением систем Patriot, если Америка передаст их Украине, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков.