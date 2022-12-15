В интервью The economist украинский лидер рассказал, как президент Российской Федерации может продлить жизнь себе и своему окружению, информирует «НБН».

По словам Зеленского, чем быстрее РФ завершит свою военную агрессию в Украине и признает, что начать ее было большой ошибкой, тем дольше кремлевский диктатор сохранит свою жизнь и жизнь своего окружения.

Глава государства отметил, что поражение государства-террориста очевидно, однако ВСУ должны выйти на границы нашей страны 1991 года, в противном случае российские оккупанты вернутся.

Как отметил президент, если Путин отведет свои войска на границы 1991 года, он переведет войну с военного на дипломатический путь.

«Только он может это сделать», — подчеркнул Зеленский.

Ранее глава Украины предложил Москве вывести российские войска из нашей страны на Рождество. Спикер Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова Зеленского.