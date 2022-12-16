В интервью изданию Obozrevatel министр иностранных дел рассказал, что в вопросе предоставления оружия для армии Украины остается одна большая тема, на которую все еще существует табу – поставка танков, информирует «НБН».

По словам дипломата, все остальное вооружение Киев в принципе начал получать. Кулеба добавил, что нет никаких сомнений в том, что Украина снимет табу и на предоставление танков.

Руководитель МИД подчеркнул, что, когда с Запада поступит в ВСУ первый танк, он с легкостью скажет, что наша страна в вопросе снабжения армии оружием открыла все двери, которые были не просто заперты на замок, но и забиты снаружи досками.

Ранее министр иностранных дел Украины высказался о странной позиции Берлина относительно поставок вооружения нашей стране.