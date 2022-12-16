Как информирует «НБН», об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

В сообщении отмечается, что офицеры Пентагона, занимающиеся закупками, применяют целый ряд ускорений процедур заключения контрактов, чтобы восполнить собственные запасы, а также оказать помощь оружием Киеву.

В данном случае речь идет о быстрых методах, которые были разработаны во время пандемии COVID-19 для оптимизации процессов. Это предоставляет возможность быстро заключать контракты на производство и поставку вооружения.

В рамках новых закупок планируется ускорить контракты на пополнение ракет для Stinger (переносного зенитно-ракетного комплекса), а такжеJavelin (противотанкового комплекса).

Помимо того, данная система также использовалась для финансирования производства ракет для GMLR с GPS-наведением, запускаемых системой HIMARS.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Украина получила большое количество артиллерии от Италии.