Как передает «НБН«, соответствующее мнение глава государства озвучил в интервью журналистам французского телеканала LCI.

«Если настоящий мужчина стремится кому-то передать сообщение или стремится набить ему морду, он это делает сам, не прибегая к помощи посредников. Я хоть завтра готов выйти на ринг с Путиным», — отметил Зеленский.

Ранее в западных средствах массовой информации сообщалось, что в первые дни полномасштабного вторжения в Украину Владимир Путин приказал чеченскому лидеру Рамзану Кадырову убить Владимира Зеленского. Украинский лидер открыто заявил, что для Путина единственный вариант сохранить жизнь – это отдать приказ о выведении войск из Украины. Более того, Зеленский предложил Москве вывести свои войска из украинской территории на Рождество.

Также украинский лидер допустил прекращение войны после смерти Путина, так как «после смерти такого человека прекращают действие все институты». В качестве примера глава государства упомянул Советский Союз. История бывшего тоталитарного государства знает примеры, когда смерть лидера приводила к замиранию всех процессов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ЦРУ заявили, что начатая Путиным война в Украине весьма неблагоприятна для России.