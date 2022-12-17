Как передает «НБН«, об этом в интервью LCI заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас во главе РФ находятся представители нацистского режима, поэтому с Владимиром Путиным нечего обсуждать. В свою очередь, Киев намерен добиться возвращения всех территорий, которые Россия оккупировала с нарушением всех международных норм.

Более того, отметил Зеленский, переговоры с Киева с Москвой стану возможными только после того, как РФ выведет свои войска из захваченных территорий в пределах границ 1991 года. Но так как нацистский режим в России не уважает собеседника, пока что проведение диалога невозможно.

«Мы сейчас заинтересованы в освобождении наших собственных земель, территорий, удерживаемых сейчас россиянами. После этого с Россией нужно будет вести переговоры. Ей нужно продемонстрировать готовность с уважением относиться к своему собеседнику и возвращать нам все, что предусмотрено норами международного права. Я буду готов вести переговоры с такой Россией, однако не с нынешней, нацистской РФ», — пояснил свою позицию президент Украины.

Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли про те, що Зеленський оцінив ризик повторного наступу військ РФ на Київ.