Как передает «НБН«, об этом в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Немецкий канцлер предложил провести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным касаемо окончания захватнических военных действий в отношении Украины», — цитирует СМИ главу немецкого правительства.

Шольц отметил, что Германия намерена заставить Россию прекратить свою агрессивную войну, в то время, как Украина должна защитить свою целостность.

«Для этого необходим разговор. Теперь остается посмотреть, будет ли он проведен посредством видеосвязи, в телефонном режиме или же за длинным столом», — утверждает канцлер Германии.

По его словам, России необходимо признать, что в дальнейшем подобная политика невозможна.

«Путину следует прекратить войну, вывести свои войска и, соответственно, предоставить возможность для достижения взаимопонимания. Суть обращения может заключаться в следующем: Путин, прекрати эту войну», — сказал Шольц.

Напомним, что ранее канцлер ФРГ призывал Путина принять решение о выводе своих войск из Украины.