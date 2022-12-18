Как информирует «НБН», Царев, Приговоренный заочно судом к двенадцати годам заключения, подозреваемый в государственной измене, бывший парламентарий и экс-кандидат на пост президента Украины, поддерживающий вторжение России в Украину рассказал в комментарии по телефону журналистам The New York Times, что он признает провал планов Кремля по захвату нашей страны.

Дословно из заявления Царева:

«Мы теряем Украину. Мы уже ее потеряли».

При этом Олег Царев подчеркнул, что «был там», а также «принимал участие» во вторжении России, но ему никогда не сообщали об окончательных деталях. Также он считает, что «армия РФ не понимала», что украинский народ будет сопротивляться, они думали, что «все будет легко».

Он подчеркнул, что будет весьма счастлив, если боевые действия прекратятся на действующих линиях фронта, так как с начала вторжения Россия не смогла захватить и удержать ни одного областного центра.

Горе-политик добавил:

«Ни сама армия, ни генералы, ни солдаты РФ не были готовы».

В материале издания отмечается, что официальные лица США считают Царева марионеточным лидером, которого Кремль собирался поставить в Украине.

Ранее мы уже писали о заявлении Олега Царева о русофобах в Крыму.