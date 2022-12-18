Как сообщает «НБН«, об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал на своей странице в микроблоге Twitter.

«Война подобного типа предусматривает исключительно победу одной из сторон. Уже не будет никаких компромиссов или новых «Минских соглашений» в пользу России. РФ должна потерпеть поражение, забрать свои войска из Украины и оплатить все счета. Только это поможет вернуть миру состояние стабильности, предсказуемости и безопасности», — отметил представитель команды главы государства.

Отметим, ранее Подоляк подверг критике предложения от некоторых западных партнеров Киева о необходимости начала украино-российских переговоров. К тому же, свою позицию по этому поводу озвучил президент Владимир Зеленский. Он считает, что переговорный процесс с Кремлем станет возможным после деоккупации ныне захваченных территорий, к тому же, их основой должно стать уважение. Вместе с тем Зеленский убежден, что кремлевский диктатор не заинтересован в мире, а также не делает никаких выводов из развязанной им жестокой войны.