Как передает «НБН«, об этом в ходе интервью французским телеканалам заявил глава украинского государства Владимир Зеленский.

«Сейчас там 500 боевиков, они имеют взрывчатку, они все вооружены. Выдача пищи и воды для технического персонала происходит по часам. Сама станция не работает. Возможен ли взрыв? Все будет зависеть от находящихся внутри людей. Я считаю, что все зависит именно от тех полутысячи боевиков», — отметил президент.

Напомним, что 4 марта текущего года российские оккупационные войска взяли под контроль Запорожскую АЭС. В частности, они разместили свои боеприпасы и военную технику на этом важнейшем стратегическом объекте. Тем временем, в представительстве МАГАТЭ заявили о планах разместить мобильные котельные на ЗАЭС, так как это поможет им обезопасить критическую систему от влияния холода. Более того, рашисты не прекращают оказывать давление на сотрудников ЗАЭС, вынуждая их к подписанию контрактов с незаконными предприятиями «Росатома».

Ранее в РФ озвучили условие для вывода своих войск из ЗАЭС.