В комментарии изданию hromadske представитель МИД Украины рассказал, что американское руководство сейчас передает военную помощь Киеву по другим программам и не использует ленд-лиз, чтобы в будущем сэкономить бюджет нашей страны, информирует «НБН».

Николенко объяснил, что механизм ленд-лиза предусматривает поставки оборонных изделий Вашингтоном на условиях аренды или лизинга. Этот инструмент позволяет США быстро принимать решения по каждому пакету помощи ВСУ без лишней бюрократии.

Однако ленд-лиз имеет существенный недостаток – объемы поставок оружия из Америки зависят от финасовых возможностей Украины.

На данном этапе войны Вашингтон решил оказывать помощь нашей стране на безвозмездной основе за счет федерального бюджета по трем программам: Инициатива содействия безопасности Украины, внешнее военное финансирование и пополнение запасов оружия США.

Напомним, что в октябре вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины.