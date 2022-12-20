Как информирует «НБН» со ссылкой на вечернее обращение Зеленского от 19 декабря, Владимира Путина не останавливают даже потери врага в почти сто тысяч жизней, граждан Российской Федерации.

По словам украинского лидера, Бахмут по сей день остается самой горячей точкой на всей линии фронта. Это более 1300 километров активных боев.

«Еще с мая месяца захватчики Российской Федерации всячески пытаются сломать наш Бахмут. Однако время проходит, и уже Бахмут ломает не только армию РФ, но и наемников Путина, которые сменили на этом направлении потерянных оккупантов. Вы только в это вдумайтесь – агрессор потерял в Украине уже почти 99 тысяч своих граждан, военных. На днях это будет сто тысяч. И чего ради все это? В Москве ни у кого нет ответа на этот вопрос. Да и не будет. Власти России ведут войну и тратят человеческие жизни, причем не своих близких, а других людей. И все потому, что в Кремле какая-то кучка не может признать ошибки и сильно боится реальности. Хотя сама реальность говорит сама за себя», — подчеркнул президент Украины.

Также глава государства высказал слова благодарности украинским бойцам, которые всячески, проявляя героизм, удерживают Бахмутское направление, да и весь Донбасс тоже.

Ранее Владимир Зеленский оценил вероятность взрыва на Запорожской АЭС.