Во время совместной пресс-конференции с президентом Российской Федерации белорусский диктатор рассказал, что его страна получила от Москвы систему противовоздушной обороны дальнего действия С-400 и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «Интерфакс».

Самопровозглашенный президент Беларуси отметил, что это вооружение уже поставлено на боевое дежурство, напомнив, что Путин передал РБ «Искандер», который пообещал Минску еще полгода назад.

Напомним, что в понедельник, 19 декабря, президент-агрессор РФ посетил Минск, где встретился с Лукашенко. Во время пресс-конференции после переговоров белорусский диктатор «признался», что они с Путиным являются агрессорами.