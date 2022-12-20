Как информирует «НБН», Алексей Резников во время награждения представителей разных профессий и вручения ведомственных знаков отличия за личный вклад в Победу, заявил:

«Власти страны-оккупанта Российской Федерации сегодня пытаются при помощи террора, а также шантажа, вероятно, выторговать себе определенные темы для проведения переговорного процесса».

Также глава Минобороны добавил, что у захватчиков ничего не получится. Такие сигналы Украинское государство отправляет во все столицы мира.

ВСУ успешно применяют десятки типов западного оружия

В это же время министр обороны также добавил, что ВСУ овладели и успешно применяют в бою десятки типов западного оружия.

«Западные партнеры Украины поверили в нас. Они желают стать соавторами нашей победы. При этом они хорошо знают, что впереди еще весьма трудный путь. Несмотря на это они готовы его с нами пройти. Российская Федерация стратегически эту войну уже проиграла».

Напоследок высокопоставленный чиновник добавил, что цель нашей страны остается прежней – вернуть всю нашу территорию, включая Крымский полуостров и Донбасс, выйдя на международно признанные границы Украины в 1991 году.

Ранее Алексей Резников озвучил нужду Украины для эффективной борьбы с захватчиками РФ.