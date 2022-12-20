Как информирует «НБН», об этом она написала на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

Такое решение Янченко пояснила протестом против поступка главы партии Елены Шуляк, пошедшей в военной госпиталь для того, чтобы выяснить отношения с одним из раненных украинских защитников, потерявшим на фронте обе ноги. Речь идет об Олеге Симорозе, подорвавшемся на мине.

Сама же Янченко пишет, что поступок Шуляк, которая, согласно посту раненного Симороза, пришла к нему в военный госпиталь, чтобы выяснить отношения из-за критики законопроекта №5655 о реформе градостроительной деятельности, является «днищем».

В своем посте политик отметила:

«Однако, к большому сожалению, это далеко не первый недостойный поступок Шуляк. И находиться с ней в одной партии – это означает терпеть такое отвратительное поведение. Я написала заявление о выходе из партии «Слуга народа».

Сама же Шуляк пока что никак не отреагировала на заявление Янченко о выходе из политической силы.

Напомним, ранее Елена Шуляк рассказала, какой будет компенсация за разрушенное российскими оккупантами жилье.