Пресс-секретарь Зеленского в комментарии изданию «РБК-Украина» сообщил, что сегодня глава государства находится в Бахмуте, информирует «НБН».

Визит президента в Бахмут подтвердило и Министерство обороны. Заместитель главы оборонного ведомства Анна Маляр напомнила, что сегодня 300 дней полномасштабной войны с Российской Федерацией и Зеленский приехал в Бахмут, чтобы наградить наших лучших защитников, которые обороняют город.

Известно, что главе государства вручили флаг Украины из Бахмута для передачи партнерам.

Отметим, что Бахмут Донецкой области – одна из самых горячих точек фронта. Российские оккупанты с мая пытаются захватить город. В своем недавнем видеообращении Зеленский отметил, что украинская оборона населенного пункта ломает не только армию РФ, но уже и путинских наемников.