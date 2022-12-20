Путин встретился с рядом высокопоставленных офицеров, начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым и главой Министерства обороны Сергеем Шойгу, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Великобритании.

В сводке сказано, что глава Кремля озвучил генералам свои предложения относительно следующих шагов «СВО». Одним из тех, кто выступил с докладом был командующий оккупантов Сергей Суровикин.

В британской разведке отмечают, что на этой срежиссированной встрече лидер россиян хотел показать коллективную ответственность за войну в Украине. Также Кремль таким образом решил развеять слухи, которые распространяются в Сети, об увольнении Герасимова.

Напомним, что в понедельник, 19 декабря, Путин встретился в Минске с нелегитимным президентом Беларуси Александром Лукашенко. В Институте изучения войны раскрыли причину визита кремлевского диктатора.