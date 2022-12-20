Во время заседания правительства во вторник, 20 декабря, премьер-министр предупредил о том, что страна должна готовиться к новым атакам Российской Федерации, информирует «НБН».

По словам Шмыгаля, российские оккупанты будут делать все, чтобы украинцы остались без света. Для государства-террориста важно, чтобы мы провели Рождество и Новый год в темноте.

Глава правительства отметил, что пока рано давать прогнозы по возобновлению стабильного энергоснабжения, поскольку система практически ежедневно подвергается атакам.

«Мы говорим людям правду о том, что ситуация сложная», — подчеркнул премьер-министр.

Шмыгаль добавил, что ситуация с электроснабжением в Украине может как улучшиться, так и ухудшиться, что зависит от интенсивности и массированности новых обстрелов путинских войск.

Ранее в «Укрэнерго» сообщили о ситуации с электроснабжением в столице.