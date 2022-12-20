Российские СМИ сообщили о том, что встреча двух диктаторов продолжалась более двух с половиной часов, в частности, они обсуждали сотрудничество Москвы и Минска, информирует «НБН».

Комментируя переговоры, Лукашенко внезапно начал «признавать», что они с российским президентом представляют угрозу для человечества и являются агрессорами.

«Мы вдвоем – соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете», — иронически отметил белорусский диктатор.

По словам самопровозглашенного главы Беларуси, они спорят с руководителем РФ, кто из них более опасный.

«Владимир Владимирович говорит, что я. Я стал думать, что он. Ну приняли решение, что вместе все равно», — заявил Лукашенко.

Напомним, что аналитики американского Института изучения войны раскрыли причину приезда Путина к Лукашенко.