Как информирует «НБН», в эфире «Апостроф» Андрей Пионтковский заявил, что сроки завершения войны в Украине зависят от масштабов поставок вооружения для нужд ВСУ от западных партнеров. По его словам, если оружия и военной техники будет достаточно, то войну можно будет завершить буквально за две недели.

Вспоминая о словах Валерия Залужного о том, какое оружие нужно Украине для победы в войне против России, Пионтковский заявил:

«Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный весьма четко сказал, какой ему необходим набор вооружений, чтобы война, грубо говоря, завершилась за две недели. Он сказал, что нужно ему, чтобы освободить Мелитополь. Ведь если этот город освободить, это будет означать разрез российской группировки на юге и обрушение фронта. В нашем случае весьма просто предсказать продолжительность войны. Ведь это определяется масштабом помощи США, а решает это один пожилой, не весьма решительный человек, сидящий в Белом доме».

Напомним, ранее стало известно о визите Зеленского в США для встречи с Байденом.