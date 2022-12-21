Как информирует «НБН», такое заявление сделали в администрации Байдена.

Также на официальном сайте Белого дома отмечается, что визит президента Украины в США будет осуществлен по приглашению президента США Байдена. И данное мероприятие демонстрирует серьезную поддержку Украины со стороны Штатов.

США передадут Украине ЗРК Patriot

В Вашингтоне подчеркнули, что американский лидер Байден объявит о новом крупном пакете военной помощи для Украины на сумму в два миллиарда долларов США, чтобы Киев мог обеспечить безопасность своей страны.

Примечательно, что данная помощь будет включать батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Американские военные научат бойцов ВСУ пользоваться этим ЗРК.

Дословно из сообщения, обнародованного Белым домом:

«Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты народа Украины от варварских атак страны-агрессора на критически важную инфраструктуру нашей страны. Мы обучим украинских защитников тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это все займет определенное время, но украинские военнослужащие будут обучаться и дома, чтобы уметь управлять этой батареей».

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский сделал заявление о том, что никто не будет вести переговоров с Путиным и нацистской Россией.