Открывая заседание Министерства обороны Российской Федерации глава государства Владимир Путин в очередной раз заявил, что его страна якобы воюет не против Украины, а с НАТО, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

Кремлевский диктатор пожаловался на то, что против государства-террориста в Украине «практически все страны Альянса». По его словам, якобы оккупантам противостоят военный потенциал и возможности практически всех основных стран Организации Североатлантического договора.

Напомним, что президент-агрессор 16 декабря посетил объединенный штаб «спецоперации». Путин встретился с главой Генштаба армии России Валерием Герасимовым, министром обороны Сергеем Шойгу и генералами. В Институте изучения войны раскрыли цель визита диктатора к военному руководству РФ.