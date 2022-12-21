В своем отчете эксперты ISW рассказали, что во вторник, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский побывал в самой горячей точке фронта – городе Бахмут Донецкой области, информирует «НБН».

Приезд лидера украинцев на передовую подорвал информационную кампанию Кремля, которая была направлена на то, чтобы представить российского президента участником войны.

Пока Зеленский награждал украинских защитников в Бахмуте, Путин во время официальной церемонии в Кремле раздавал награды пропагандистам и чиновникам, которых он поставил «главами» на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях.

Глава РФ пытается избавить себя и Министерство обороны от постоянной критики, поэтому публично появляется на мероприятиях, которые направлены на усовершенствование военных усилий своей страны.

Однако на фоне визита Зеленского в Бахмут раздача Путиным наград лицам, которые не участвовали в боевых действиях, вызвала волну недовольства среди российских военных блогеров.

Нанес удар по имиджу главы Кремля и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Олигарх опубликовал серию видео, в которых утверждается, что он приехал на передовую под Бахмут, чтобы поговорить с президентом Украины относительно контроля территорий в районе города.

Призывы Пригожина к переговорам с Зеленским не являются серьезными, поскольку он не занимает официальную должность, однако появление олигарха на передовой существенно ослабило представления главы РФ о себе, как о лидере военного времени.

Ранее Путин организовал постановочную встречу с главой Генштаба ВС РФ Герасимовым, министром обороны Шойгу и генералами.