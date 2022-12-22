Как информирует «НБН», во время пресс-конференции в Белом доме по итогам встречи с Зеленским, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ответил на вопрос журналистов о том, почему Вашингтон не передаст Киеву все то вооружение, которое мог бы передать, отметив:

«Вот вы спрашиваете, почему официальный Вашингтон просто не даст Киеву все то, что может дать? Отвечу, что есть целый Североатлантический Альянса. И сейчас весьма важно, чтобы он оставался вместе с Украинским государством. Но если предоставить Украине вооружение, которое могло бы фундаментально отличаться от того, которое уже туда передается, то в перспективе это бы могло привести к расколу Евросоюза и Организации Североатлантического договора. Да и в мире в целом».

Помимо прочего Байден заверил, что США, а также другие союзники будут поддерживать Украину до того времени, пока не будет победы над Москвой на поле боя, а уже после этого сядут за переговорный стол.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что выступая в Конгрессе США Владимир Зеленский рассказал о ситуации вокруг Бахмута.