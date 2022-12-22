Как информирует «НБН», во время своего выступления в Конгрессе США, президент Украины заявил, что результат боевого столкновения за Бахмут, что в Донецкой области, будет определять, как война в Украине будет складываться в дальнейшем.

Согласно словам украинского лидера, оккупационные силы России «применяют все» против городов Украины, в том числе и Бахмута, однако несмотря на это наша страна «держит оборону и ни при каких обстоятельствах не сдается».

Дословно из заявления президента Украины:

«Порядка семидесяти тысяч человек проживали в Бахмуте в минувшем году. Сейчас же там осталось всего несколько мирных граждан. Кровью пропитан почти каждый сантиметр этой земли. Донбассу приходилось несколько раз переходить из рук в руки в ходе ожесточенных, а порой даже рукопашных боях. Однако украинский Донбасс стоит по сей день».

Согласно словам украинского лидера, украинский народ весьма нуждается в помощи США, чтобы не просто выстоять во всех этих битвах, но переломить ход войны и одержать победу. Согласно словам украинского лидера, ВСУ нужна военная помощь Вашингтона, в том числе и системы ПВО Patriot.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в социальных сетях и некоторых украинских СМИ появилось сообщение о том, что ВСУ полностью выбили наемников ЧВК «Вагнера» из Бахмута.