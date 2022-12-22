Представитель Европейского совета подтвердил, что Зеленский получил открытое приглашение посетить Брюссель, информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

Как сообщил Лейтс, саммит Украина-ЕС пройдет 3 февраля 2023 года. Он добавил, что место проведения мероприятия пока не определено, отметив, что приглашение украинского лидера посетить столицу Бельгии не означает, что событие состоится в этом городе.

Официальные лица информируют, что предположительно на саммите будет обсуждаться поддержка Украины. В частности, лидеры ключевых институций Европейского Союза – предстедатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель также оценят путь Украинского государства к вступлению в ЕС.

Отметим, что в Кабинете министров Украины объяснили, реально ли нашей стране стать частью Евросоюза в случае затяжной войны.