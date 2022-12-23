На брифинге для СМИ спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что американский лидер готов встретиться с главой Кремля, но лишь при одном условии, информирует «НБН».

По словам официального представителя Белого дома, чтобы переговоры президентов состоялись, со стороны Москвы нужна «серьезная готовность», о чем ранее Байден говорил на встрече с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Кирби добавил, что Вашингтон проконсультируется с Украиной прежде чем состоится диалог американского лидера с кремлевским диктатором.

Он подчеркнул, что глава США не намерен проводить переговоры с Путиным после последней встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Отметим, что американское издание рассказало о трех сценариях окончания войны в украине, которые рассматривают в Белом доме. При этом Зеленский не поддерживает два из них.