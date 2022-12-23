Как информирует «НБН», об этом говорится в материале The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов Украины и Европы.

Издание отмечает, что согласно словам украинских и европейских дипломатов, сейчас команда Владимира Зеленского активно наполняет свой мирный план конкретным содержанием, а на первую годовщину полномасштабного вторжения России, то есть к 24 февраля, у президента представят этот самый документ.

В это же время WSJ отмечает, что официальные американские представители, а также члены НАТО и украинцы заявляют, что позиция Киева на любого рода возможных переговорах, на которых она, по всей вероятности, потребует значительных уступок от режима Путина, будет зависеть от ее позиции на поле боя. Как следствие, Украинское государство намерено подготовиться к вероятным мирным переговорам, одержав на фронте военные победы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что у Байдена рассматривают три варианта завершения войны в Украине. Хотя Владимир Зеленский выступает только за один из них.