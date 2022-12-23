В пятницу, 23 декабря, в ходе общения с представителями СМИ спикер российского диктатора ответил на вопрос, слышали ли в Кремле о подготовке украинскими властями мирного плана, информирует «НБН».

«Нет, нам об этом ничего неизвестно», — сказал Песков.

В то же время спикер Путина отметил, что Москва слышала заявления президента Украины о различных шагах, о мирном плане. Чиновник считает, что все сказанное Зеленским «говорилось без учета нынешних реалий, которые нельзя игнорировать».

Также пресс-секретарь российского лидера добавил, что никаких предварительных контактов между Москвой и Вашингтоном на тему возможных переговоров Путина и главы США Джо Байдена нет.

Напомним, что в Белом доме заявили о том, что американский президент готов встретиться с российским лидером, но при одном условии.