Американское издание The Washington Post сообщило, что информация о визите украинского президента Владимира Зеленского в США, который состоялся в среду, 21 декабря, попала в СМИ очень рано, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что этот фактор поставил под угрозу посещение Америки, однако Зеленский решил не отменять поездку. Чиновники США хотели сохранить в тайне информацию о прибытии главы Украины, пока он не выедет из родной страны.

За несколько часов до отъезда главы государства издание Punchbowl News написало о визите Зеленского в Америку и его предстоящем выступлении в Конгрессе. Вашингтон сразу сообщил об этом лидеру украинцев, который находился в пути.

Также в материале отмечается, что положительный тест президента на ковид мог бы стать вероятной причиной отмены поездки в США.

Ранее издание The Washington Post сообщило, какие сценарии окончания войны в Украине рассматривает Белый дом. Зеленский поддержал лишь один вариант.